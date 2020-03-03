李玉璽將推出英文單曲〈Be Me〉，也是陸劇《都挺好》在台灣首播的片尾曲。外界總是認為他像是校草、資優生的形象，但有時又會偶然迸出搞笑舉止，被歌迷笑稱「李九歲」，不過他坦承：「我也是有嚴肅與深沉的一面。」

他過往對於一直認真的說話，感到有點障礙，特地在今年給自己訂立新的目標，與工作人員著手計畫一個類似廣播的小單元的網路節目《D-Cast》，將會自我剖析、分享生活中的一些故事，他表示一開始訂立這個計畫，有點擔心，甚至緊張到第一次錄音，主動要求要在夜晚時分進行。他說：「因為覺得月光下比較有情緒也比較能放鬆。」原本獨腳戲談話都會打結的他，竟然在錄音時，卻反而越說越放，表現良好，讓工作人員擔心節目時間超長。

此外，他將於6月13日參與由寬宏藝術主辦「2020 Voice Up Concert讚聲演唱會」系列，屆時他也期許透過現場演出讓大家看到自我突破，購票請洽寬宏售票系統。

(中時 )