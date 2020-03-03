黃偉晉將推出首張個人唱作新EP《背光旅行》，由韋禮安及蔡尚文擔任製作人，黃偉晉分享先前錄製新歌時，是他當歌手以來最崩潰的錄音配唱，直稱根本是信心崩盤之旅，甚至還淚崩，趴在錄音室裡的小椅子上裝沒事，只能不斷地跟自言自語說：「都已經走到這一步了，你就要敗在這邊嗎？」

他當時獨自在錄音室演獨角戲，默默泛了幾滴淚，一邊心想：「天啊，我這樣也太做作了吧。」也曾懷疑自己不會唱歌，儘管製作人溫柔的暖心安慰：「沒事，休息一下，你已經很好了。」但一聽到這番話，反倒讓他更想哭，不過哭完、休息後，錄音還是未達標，讓他感覺十分無助、之後還休息了一大段時間，再度重新錄製， 該曲最後耗時3個月才配唱完成。

事實上，〈背光旅行〉是他人生第1首詞曲全創作歌，意義非凡，他沒料這是進錄音室錄的第一首歌，結果卻是最後一首才錄完，讓他印象深刻。他日前拍攝封面主視覺，在過程中，導演以投影機器向黃偉晉的臉投射數萬顆光點，他忍著眼睛光害的不適，哀嚎表示導演要他眼睛吃到投影機的光，「我心裡都在想說也太亮了吧，但我想說不行，照片一定要很好看，我就努力睜開眼睛，真的快瞎了。」幸好最後的成品，令他十分滿意。

此外，黃偉晉新EP將在9日展開預購，23日也是他30歲生日當天發行，象徵著「30而立」、全新的開始，詳細資訊請鎖定黃偉晉臉書粉絲專頁或官方IG。

黃偉晉將推出首張個人唱作新EP。（愛貝克思提供）

(中時 )