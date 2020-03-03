閻奕格將發行新EP《少了一件牛仔褲》，所屬華研國際唱片公司特別打造了閻奕格的專屬公車「J格BUS」，3日在西門町舉辦「J格BUS開跑活動」，粗估共花費40萬元，也吸引粉絲到場與公車、閻奕格開心合影。即將邁入30歲的閻奕格，日前認愛圈外男友「單車男」，兩人因騎腳踏車而結緣，從去年底開始交往。

他們當初透過朋友介紹，當時很聊得來，自然而然交往，她也大讚男友很低調、個性成熟穩重，年齡比她大一點，外型則是陽光，她甜蜜說：「對我來說，他就是彭于晏。」

她的父母在過年時，來台北過節，她把男友介紹給父母認識，父母也很喜歡男友，「因為我一個人住在台北，他們看過他之後，也比較放心。」被問及是否以結婚為前提交往？她表示沒想這麼多，現在才剛交往，加上現在大家都晚婚，談結婚是有點太早。

而她在現場，也給自己訂出未來目標，包括「可以不害怕機車，開車上路」和「希望在38歲前結婚」等，被問及為何是38歲？她笑說：「其實我也不知道，就覺得還滿遙遠。」

(中時 )