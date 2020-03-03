南極洲近期遭受熱浪侵襲，上個月初測得攝氏20.75度高溫，打破自1961年有紀錄以來最高溫，而位於東北方的鷹島，甚至在短短9天內就融化了20%的積雪。日前科學家在南極洲的研究基地發現，本該是雪白的大地竟在一夜間染上血紅色，畫面看起來相當怵目驚心。
烏克蘭南極科學中心在臉書上貼出系列照片，鏡頭下的南極大地一片血紅，彷彿置身屠殺現場，而造成這種駭人現象的元兇，其實就是「極地雪藻」（Chlamydomonas nivalis），這種單細胞生物等待春天漸漸雪融，就會從休眠狀態甦醒，吸收雪水後開始迅速聚集、繁殖。
極地雪藻幼期具有葉綠素，因此呈現綠色，直到成熟後因含有類胡蘿蔔素，而轉為橘紅色，其細胞壁可以抵擋紫外線輻射，還能幫助吸收熱量，以融化更多的雪，吸收雪水後開始繁殖，生長面積就會迅速蔓延開來。由於極地雪藻需要陽光、高溫及融化的雪水，這也代表著氣候變遷正在加速進行當中。
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(中時電子報)
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