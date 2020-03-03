據海巡署南部分署統計，年初至今已協助掩埋10隻海龜，且多數死因不明，懇請大眾要重視海洋保育，而海生館助理研究員李宗賢博士也發現，海龜在冬季疑因怕冷活動力差、導致死亡率偏高，因此呼籲漁民若撈到海龜，一定要通報海巡並將牠帶進港，才能給予完善照顧。

李宗賢指出，海龜本就是怕冷的動物，所以牠們在冬季時不僅代謝慢、活動力也差，若是被漁船撈到或是廢棄漁網纏住，往往都處於「動彈不得」的狀態，也進而加劇邁向死亡的可能性，因此呼籲民眾尤其是漁民，若在海上撈到海龜，請務必要通報海巡並將牠帶進港。

「多個機會照顧，總比讓牠自生自滅好。」李宗賢說，不少人見到海龜被網子纏住後，都會直接將牠放走，其實若海龜當下是受傷的，這麼做對牠很不利，最好的處理方式就是將牠送到岸上，讓專業人員檢查後再決定要後送照顧還是就地野放。

此外，他強調，雖然多數海龜的死因不明，且目前也無法證實海龜吃到垃圾會致死，但這些垃圾多是塑膠，它所參雜的化學物質對海龜來說等於是慢性毒藥，因此還是希望大家能重視海洋生態，做到垃圾減量減塑。

(中時 )