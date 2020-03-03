市府地下一樓美食街重新開幕。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

市府地下一樓美食街重新開幕。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

市府地下一樓美食街重新開幕-自助餐排隊人潮。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

市府地下一樓美食街重新開幕-販賣攤位。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

市府地下一樓美食街重新開幕-精緻自助餐。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

祕書處將桃園市政府地下1樓「桃花源」美食街翻新，以充足光源和明亮色系顛覆過去數十年的晦暗色彩，3日重新開幕，提供自助餐、麵、蔬食及市集等多樣用餐、購物服務，持市民卡、員工證消費可享自助餐10元折扣、麵攤95折，3至5日麵攤還祭出店內豆花無限享用優惠，歡迎民眾來逛逛。

「穿著衣服改衣服！」祕書處長顏子傑表示，過去幾次的滿意度調查，地下餐廳的分數總是很低、評價很糟，為提供完善的用餐、休憩環境，去年地下1樓空間重新招租，由華膳空廚子公司寶鼎餐飲事業股份有限公司得標。

顏子傑說，「桃花源美食街」耗時四個月裝修，請來中華航空貴賓室、聯新國際醫院美食街裝潢團隊，設計、重新裝潢，增設用餐座位、採用亮色系，空間格外寬敞明亮。除了餐飲、市集等服務，也新增華潔洗滌洗衣店進駐，提供洽公、市府同仁更多選擇。

顏子傑表示，配合新冠肺炎防疫措施，除了既有市政大樓防護外，自助餐廳、麵攤放置消毒酒精，並定時以酒精清潔環境、擦拭用餐桌椅，每日閉店後也會加強地面清潔，嚴格把關營運衛生環境。

(中時 )