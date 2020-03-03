蘋果聯合創辦人史蒂夫·沃茲尼克（Steve Wozniak）週一在Twitter上表示，他和他的妻子可能是美國首批從國外旅行回來後感染新冠肺炎的人之一。

沃茲尼克在Twitter上表示，他的妻子1月初從大陸返回後咳嗽得很厲害。這條Twitter消息附上了他的位置，表明他和妻子正在聖克拉拉西岸體育學院接受檢查。

根據這條消息的說法，沃茲尼克的妻子珍妮特出現呼吸窘迫的症狀已有近兩個月，她的症狀是從1月4日開始的。

上週四，蘋果CEO蒂姆·庫克（Tim Cook）在採訪中談到了新冠病毒。他表示，蘋果「很強大」，能夠像對待其他全球性事件和疾病一樣，安然度過這場風暴，新冠肺炎疫情只是「暫時的情況」。

沃茲尼克在20歲的時候認識蘋果另一位創辦人賈伯斯，1975年他25歲時完成第一代蘋果電腦，他是主要的製造工程師，第二年完成第二代蘋果電腦，也就是史上第一部成功的商用個人電腦Apple II，在全球科技界享有崇高地位。

(中時電子報)