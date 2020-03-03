新冠肺炎疫情延燒，為求金融服務不中斷，多家金融業者啟動異地辦公，老字號公股銀行也不落人後，包括兆豐、一銀、華銀等都已啟動異地辦公機制。

公股行庫中，兆豐銀行最早開始全面啟動總行異地備援機制，設有重大疫情任務編組，並由董事長、總經理親自召開全行的防疫視訊會議宣達總行的異地分組辦公的措施，早在2月20日起就已經執行預警性的隔離，陸續開始分組異地上班，涉及營業中交易不能中斷的財務處、信託處、集中作業處、外匯營運處、洗防處、信卡處等核心業務單位的人員，約200人分組上班。

地點則選在其他兆豐的自有辦公室，包括兆豐金控大樓、衡陽大樓、再保大樓等地。重點中的重點單位例如財務處及信託處，甚至安排了第三組人員異地上班備援。至於，總行單位應變措施及備援計畫最近更提升等級，也規畫居家辦公的計畫，近期也要展開測試。

一銀也因應疫情，已擬訂含總、分行業務備援辦公暨業務不中斷相關事宜，規畫大稻埕大樓及北投行員訓練中心作為總行單位異地辦公地點；國內營業單位亦訂有緊急應變措施，每個營業單位規畫2個備援單位，如有營業單位人員遭居家隔離時，必要時也將以備援單位為臨時營業場所。華銀也表示，已擇定異地備援的辦公場所，並擬定緊急應變措施及相關因應計畫，維持營運正常，不讓股東及客戶權益受損。

(中時 )