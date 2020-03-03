美國總統川普正在向民眾保證政府機構正在處理新冠病毒時，五角大廈的一份文件提供美國參謀首長聯席會議的情報摘要顯示，美國官員正在為新冠病毒造成的影響做準備，這份情報估計，新冠病毒可能在未來30天內成為全球大流行的傳染病。

據美媒《新聞周刊》獲得的一份文件顯示，星期四聯合參謀長每日情報摘要曾指出，新冠病毒將在未來30天之內在全球蔓延，美國國家醫學情報中心（NCMI）也提出了大流行風險警告。

報導說，由於中國大陸以外持續的人際傳播，這場危機從可能警覺等級轉變成迫在眉睫的危機。目前全球感染新冠病毒超過8萬人，美國有數十病例及部份死亡病例。而且美國疾病控制與預防中心（CDC）已確認有兩個病例來源不明，這表明可能已出現社區傳播現象。部署在全球各地的美軍面臨風險增加，至少已有一名美軍感染新冠病毒，他的妻子也受感染。

美國防部官員稱，這不僅讓他們擔心疫情可能影響軍事任務，還要考慮到這些海外美軍可能將病毒傳播到美國境內的風險。

美國防部發言人麥斯威爾(Jessica R. Maxwell)指出，五角大廈已制定應急計劃，並開始進行教育訓練，包括文職與軍職，還擴及其家庭成員和基地社區，以防止大規模爆發。

報導說，目前美軍已經採取措施防止疫情擴散，包括禁止現役軍人、國防部民間雇員和承包商前往中國大陸，同時也避免前往韓國，駐韓美軍則被禁止參加非必要的外出休閒活動。

CDC衛生官員認為，美國尚未看到社區傳染持續擴散，因此對公眾來說風險較低。但是，他們必須做好準備，因為顯然社區傳染是一定會出現。他說，這不是「會不會發生」的問題，而是「何時發生」的問題。美國疾控中心的免疫與呼吸道疾病中心主任梅森尼耶（Messonnier）說，這事是無法避免。

五角大樓高級官員告訴《新聞周刊》說，簡報文件中使用「大流行」一詞描述了全球疫情爆發，全球各大洲都會受到影響。梅森尼耶說，這就是形勢的發展方向。她說，大流行的兩個標準（導致死亡的疾病和持續人際傳播）已經滿足，我們正快速接近滿足第三項標準：全球傳播。

(中時電子報)