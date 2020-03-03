花蓮1名性侵假釋犯歐力源，昨天以砂輪機破壞電子腳鐐後，駕車北上到北市大同區環河北路一間檳榔攤持刀強盜，得手5000多元，又開車從高速公路南下，今下午3點40分在國道燕巢交流道遭警方逮捕，隨即被押解北上至大同警分局製作筆錄，訊後依恐嚇取財罪移送士林地檢署複訊。

歐男曾在1997年犯下性侵、強盜案件，被判處無期徒刑確定，入監服刑後假釋出獄，並配戴電子腳鐐。但因沈迷賭博積欠10多萬元債務，但因無力償還又擔心債主知道他每天都必須回家，昨天晚間9點55分破壞腳鐐，展開逃亡。

歐嫌被捕時身上剩下3000元，其他現金都用於加油和吃飯，警方初判，歐嫌是想要到高雄躲藏，才會繞了半個台灣，想要在高雄尋找躲藏地點，但一下高速公路就被鎖定，並遭警逮捕。

北市大同警分局、刑警大隊立刻利用高速公路車輛辨識系統追查，發現歐嫌開著自己的車子，沿途一直南下，早上10點多在岡山交流道下交流道，北市刑大立刻通知高雄市刑大，今下午3點40分在高雄國道燕巢交流帶遭警逮捕。

專案小組人員搭乘晚間6點55分高鐵自高雄將人犯押解到台北，並將人帶到大同分局偵訊，歐男初步坦承犯案，持菜刀威嚇檳榔攤1名女子，喝令交出抽屜的的現金，警方將依法移送地檢署複訊，檢方不排除以加重強盜罪向法院聲請羈押。

(中時 )