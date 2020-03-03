新冠肺炎持續升溫，新北市金山區「金包里慈護宮」經董監事開會後達成協議，決定取消今年5月7日的媽祖鑾轎遶境活動，另5月8日金包里二媽回媽祖洞祭典，改由廟方人員自行恭請二媽回野柳海蝕洞作客。金包里慈護宮董事長游忠義表示，媽祖鑾轎遶境是每年重大盛事，但因擔心群聚感染，最後只能忍痛取消，請民眾見諒。

金包里慈護宮擁有210年歷史，是北海岸知名廟宇，信徒眾多，每年皆會舉辦媽祖遶境活動，從金山步行送二媽返回海蝕岩洞，而這同時也是全台唯一海岸行腳活動。

不過，今年受新冠肺炎疫情影響，董監事擔心繞境過程中造成群聚感染，經研議後，決定取消今年的媽祖鑾轎遶境活動，同時將改由廟方人員自行恭送二媽回野柳海蝕洞。

當地民眾表示，對於媽祖繞境取消一事覺得相當可惜，因為他已期待許久，但也完全能理解廟方決定，畢竟平安才是最重要的事。

游忠義指出，媽祖無時無刻保佑著民眾平安，也吸引當地眾多信徒持香參拜，也因此慈護宮的媽祖鑾轎遶境可說是北海岸年度盛事，但今年疫情持續升溫，若舉辦遶境，擔心人潮過於集中，導致民眾遭感染，故而瘸定取消。

游忠義表示，媽祖鑾轎遶境活動雖然停辦，但5月8日海岸退潮時，宮廟仍會舉辦二媽回媽祖洞祭典，屆時將由廟方人員處理，自行恭請二媽回野柳海蝕洞，也希望民眾能夠體諒，在疫情期間，共體時艱。

(中時 )