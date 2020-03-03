中央氣象局表示，明天(4)日東北季風再增強，迎風面的北部及東北部地區有短暫雨，花東地區及中南部山區雲量增多，也會轉為有局部短暫雨，中部平地也有些短暫雨，周四(5)周五(6)兩天受東北季風及華南雲雨區影響，3000公尺以上高山有降雪機率。

氣象局指出，由於水氣增多，明天全台都有出現短暫雨的機率，受東北季風及華南雲雨區影響，3000公尺高山有降雪機率，欲上山賞雪民眾請做好相關準備，也請隨時注意天候變化。

氣象風險公司預報員賴忠瑋表示，明天到周四受華南水氣影響，全台灣都有下雨機率，降雨機率較高的地區分別是中部以北及東半部地區，預計低溫及雨勢影響時間會到周五清晨，白天開始天氣將逐漸好轉，僅東半部地區及西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

賴忠瑋指出，溫度方面，北臺灣白天高溫約16-19度，其他地區高溫仍可達25-30度，而各地清晨低溫約16-19度，北部一整天濕涼，不過中南部日夜溫差可達10度左右，民眾要特別留意氣溫的變化適時增減衣物。

由於東北季風增強，明天下午起臺南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有9至10級強陣風，沿海風浪轉大；基隆北海岸並有機會出現突發性大浪，前往海邊活動請注意安全。

(中時 )