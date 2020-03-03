中視夯劇《想見你》播畢後依舊話題不斷，近日周末中天也開始接播讓大家一再回味，製作公司昨（2）日釋出完結篇電視版彩蛋的花絮內容，當中不只能看到17歲的黃雨萱，還能看到出社會的李子維跟莫俊傑，因為是臨時加拍彩蛋，許光漢臉上的傷也讓人相當好奇，花絮也一併公開。

《想見你》三位主角彩蛋重聚。（圖／資料照）

《想見你》因結局外流，一度在網路上能看到最後一集的盜版，讓劇組和演員們都心碎發聲，劇組也在2月12日特地加拍彩蛋，給守在電視機前支持正版的觀眾們一個大福利，當中35歲的女主角柯佳嬿扮成17歲女高中生，許光漢和施柏宇也變成出社會的帥氣男子。但柯佳嬿扮成女高中生卻讓她哭笑不得地說：「我等下還要叫他（許光漢）子維哥，好強人所難的劇組。」許光漢則一直開玩笑說「雨萱剛從動漫展回來啊？」

許光漢臨時來加拍，臉上的傷也成為話題。（圖／翻攝自三鳳製作臉書）

也由於是臨時決定加拍的，許光漢在休息時間不小心臉上受傷，也特地用ok蹦貼起來，他也被問到怎麼貼ok蹦，有工作人員表示過敏，但他表示其實是不小心受傷。柯佳嬿也補說：「我們大家都受傷」，意指結局提前外流的事件。

《想見你》彩蛋花絮公開！

(中時電子報)