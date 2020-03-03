新北市圖書館萬里分館員簡鈺蓉畢業於師大研究所，曾任高中國文老師，因擔心偏鄉教育資源匱乏，孩子在學業上會落後給都市學童，主動辦起「國文愛心教室」，利用下班時間，指導萬里國、高中學子，希望透過自己專長，協助孩子在今年的升學考試中拿下更好的成績。

新北市萬里地處較為偏遠，教育資源無法與都市比擬，學習環境有所落差，許多家長都為此擔憂，害怕孩子在學習跟不上進度，於升學考試中輸給都市孩子。

畢業於師範大學國文研究所的簡鈺蓉擁有教師證，曾任高中老師，前年分發至萬里時，發現此區幾乎沒有補習班，決定化身小老師，在萬里分館開設「國文愛心教室」，提供義務教學，教導孩子們國文專業知識。

簡鈺蓉說，以往孩童下課後，若遇到課業問題都無人可問，有鑑於此，她希望能發揮自己的專長，替孩子們解功課問題，也很開心能用自己的微薄之力，幫助這些可愛的同學們。

新北市立圖書館萬里分館主任蕭千惠表示，偏鄉學習資院較為匱乏，隔代教養情形普遍，許多孩子的課業成績與都市孩童有些微落差，很開心簡鈺蓉願意主動協助，讓當地孩子獲得更多知識，在今年的升學考試中拿下更好的成績。

(中時 )