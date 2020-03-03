周思潔暌違24年重返樂壇推出新專輯《傻傻的花》，並將於3月29日在台北Legacy舉辦音樂會，她近來忙於籌備表演，百忙中抽空參觀「江戶風華－五大浮世繪師展」，對於葛飾北齋及其聞名全球的作品《富嶽三十六景─神奈川沖浪裏》印象深刻，還說要介紹學生也來看展。

周思潔用心觀賞5位日本國寶級浮世繪師的作品，深入了解日本習俗風情及版畫製作過程。她17歲那年曾赴日發行3張專輯，看展過程中回想起在日本的生活點滴，她說，當年參加台視新人獎比賽獲得亞軍，因而被日本KING唱片公司網羅，心情就像「鳥飛出籠子，快樂的不得了」！她第一次搭飛機，一到羽田機場，就看到公司派來超過20人接機團隊，並安排她獨自入住飯店，接受各項專業課程，鍛鍊出她的膽量、獨立個性與大將之風。

周思潔駐顏有術，外貌身材保養得宜。（陳俊吉攝）

她在演藝圈待人謙虛、做事認真敬業的態度數十年如一日，與她赴日期間打下的基礎有關。例如，她被教育說話要講敬語，聽到敲門聲，不能問「誰啊」，而要問「哪一位」；攝影棚裡不分大小牌她逢人都問候「早安」，身為新人的她，有次在後台巧遇大牌歌手澤田研二，內心驚喜，「我正在想要鼓起勇氣打招呼，才停一秒，對方已經主動打招呼了，讓我很震撼！」

周思潔曾是紅極一時的玉女歌手，當年還有「日本娃娃」封號。

周思潔觀察到，日本預錄節目跟現場直播一樣精準，即使前輩出槌下台後一定到化妝室說對不起，她至今嚴以律己，凡事求好心切，雖然後來返台發展，轉行做生意，不幸遭遇到商業詐騙、大火燒光公司、幫親人作保遭倒債等挫折，她仍勇敢面對，成功轉型為心靈導師。在她授課的19年期間一直有歌迷勸她復出發片，她總笑回：「賣給誰？」

周思潔日前抽空觀賞「江戶風華－五大浮世繪師展」。（陳俊吉攝）

如今她從一名成功的心靈導師，再度重返演藝圈，談到心境轉折，周思潔說，歷經人生風雨，她在當好老闆、好女兒角色後，重新思考要為自己做些什麼，想到自己最愛的還是唱歌，決定重拾麥克風。她自前年開始籌備發片，遠赴香港向杜麗莎學唱歌、拜王聖芬、許傑輝為師學表演，更砸重金舉辦29日在台北Legacy舉行的音樂會，用行動證明60歲了仍然可以勇敢追夢，她說：「我會接著唱，唱很久，我喜歡締造紀錄！」她身體力行希望激勵同年齡的人「任何時間，都可以出發」，有夢就去追！

周思潔最近正忙於籌備29日舉行「傻傻的花」有夢就去追音樂會。（陳俊吉攝）

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(中時 )