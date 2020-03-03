NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）1個多月前因為直升機失事喪生，享年41歲，包括同機的13歲女兒Gigi也不幸罹難，讓親友和全球球迷悲痛不已，沒想到近日傳出有警察散布Kobe遇難的現場照片，包括他和13歲女兒的遺體照，讓Kobe的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）徹底崩潰，要求執法單位要查明真相。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）公布墜機現場畫面。（圖／APTN）

凡妮莎對於Kobe和女兒的遺體照被曝光，感到相當生氣難過。（圖／Inquirer.Net）

據《TMZ》報導，在直升機的墜機事故發生幾天後，一名警員在酒吧時，向另一名女子展示案發現場的遺體照片。調酒師在旁無意之中聽到，上網向治安部門投訴。Kobe遺孀凡妮莎得到消息後，決定訴諸於法律，如今調查結果出爐，確定有8名警察將受罰。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）公布墜機現場畫面。（圖／NTSB）

墜機當天，凡妮莎曾親自到洛杉磯的執法單位，要求將失事地列為「禁飛區」，更不准拍攝，以維護Kobe及其家屬的尊嚴，沒想到現在竟然有警察私下分享照片。凡妮莎得知後崩潰，並稱如此行為無法原諒，報導指出，共有8名員警涉嫌參與拍攝並與他人分享，相關照片目前已被刪除，涉案警員也面臨調查和紀律處分。

凡妮莎的律師在聲明中表示，「這不可原諒，也令人感到遺憾，從禮貌、尊重、隱私來看，這是對罹難者和家屬不可言喻的暴力。我們要求那些要負責的人受到最嚴厲的處分，並公開他們的身份，以確保照片不被進一步散布」。警方表示：「執法人員拍攝照片雖不構成犯罪，但違反了工作守則，他已經向遇難者家屬道歉」。

消息曝光後也讓不少球迷氣憤，「警方居然為了在酒吧把妹炫耀，就把他這一生最慘不忍睹的一面洩漏出去」。不少球迷甚至認為，傷害最大的其實是凡妮莎，並表示支持她向警方負責的做法。

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(中時電子報)