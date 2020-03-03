樹林工業區內的三多公園因年久失修，許多遊樂器材和體健設施生鏽故障，人行步道也因樹根隆起、人為破壞，布滿坑洞，區公所評估重建整修經費約須850萬；新北市府農業局景觀處回應，已收到相關計畫書，會擇期通盤檢討，盡力為三多居民打造更完善的休憩空間。

三龍里長周淑甘表示，三多公園過去因燈光昏暗且疏於管理，不僅柵欄蒙上層層汙垢，屢遭民眾棄置垃圾，流動廁所散發的惡臭更讓不少人避而遠之，

「跳跳馬10隻壞5隻，好危險！」周淑甘說，不少體健設施年久失修，嚴重生鏽，兒童器材螺絲鬆了、彈簧壞了，讓家長看得膽戰心驚，人行步道也因樹根隆起布滿坑洞，曾有長者散步時不慎摔傷見血。

江怡臻日前邀集樹林區公所與當地居民展開座談，她認為，三多公園佔地超過1300坪，是三多地區唯一一處公園，卻長年遭到忽視，擺滿罐頭遊具已不符效益，要求相關單位改善。

樹林區長陳奇正表示，因三多公園較為老舊，狀況極多，區公所希望能將整座公園由舊翻新，已請專業顧問公司進行評估，約莫需要850萬元經費，近期已向市府提出申請，期盼盡快改善老舊公園所帶來的種種問題。

新北市府回應，已收到相關計畫書，他們將會擇期進行通盤檢討，並與市府其它團隊合作，提供當地民眾更優質的休憩空間。

(中時 )