在新冠肺炎疫情肆虐之際，今年東京奧運可否如期舉行備受關注。日本奧運大臣橋本聖子3日表示，日本與國際奧委會（IOC）之間的協議，允許東京將奧運延後到年底舉行。

橋本聖子在參議院接受質詢時表示，根據日本與國際奧委會的協議，東京奧運需於今年內舉行，換句話說就是允許東京將奧運延後到年底。報導引述她稱：「如果新冠病毒蔓延失控，原本在7月底開幕的東京奧運會可能會延後今年底才開始。」

但橋本強調，若奧運不能在今年內舉行，國際奧委會才有權取消，而主辦方會盡最大努力讓東奧如期舉辦。當被問到如果新冠肺炎疫情轉壞，東京奧運應否如期舉行，她就指會盡力阻止這情況發生。

國際奧委會主席則在瑞士開幕的理事會會議上表示，這是為成功舉辦東京奧運作準備的理事會，再次強調將按照計劃實施。

奧運會過去曾因2場世界大戰而取消了3次，分別是1916年、1940年和1944年。有估算如果日本取消今次奧運，損失將高達台幣約3749億元。

(中時 )