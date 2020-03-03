受到疫情影響，美國、加拿大好市多的民生用品以及食物都被恐慌民眾掃光 (圖／翻攝自twitter)

貨架上只剩下外箱，內容物已經全部被掃光 (圖／翻攝自twitter)

布魯克林好市多門口有超過百名民眾排隊 (圖／翻攝自twitter)

北美好市多貨架幾乎全空 (圖／翻攝自twitter)

新冠肺炎疫情擴大，全球人心惶惶，如今輪到西方國家上演恐慌劇場，連日來美國、加拿大好市多都遭到喪屍式掃貨，連帶股價狂漲9.96%，而賣場內畫面也曝光，民眾如逃難般搶貨，還有西雅圖的好市多開門時間一到，民眾湧入的畫面簡直跟難民逃難沒兩樣，有員工就表示自己30年來沒看過這種狀況，根本無政府狀態。

隨著新冠肺炎延燒，在台、日、韓上演的搶購潮如今吹進了北美，美國跟加拿大好市多連日來遭民眾瘋狂掃貨，幾乎全賣場的民生用品如衛生紙、酒精棉片、紙巾、水以及鮮食、飲料全部被洗劫一空，推車也是一車比一車高。

不少北美網友紛紛在推特以及reddit上傳好市多賣場照片，不但賣場內部混亂，多家好市多門口外大排長龍，人數甚至破千，西雅圖好市多更是門一開，民眾就瘋狂推擠湧入賣場。

當地好市多員工表示，自己30年來從沒看過賣場內這麼混亂過，彷彿無政府狀態，民眾搶到失去理智，甚至還有人為了搶一包義大利麵大打出手。

People are seriously freaking out about the Corona virus. I've never seen Costco so busy. Even on black Friday or Christmas season. They're out of Kirkland cases of waters, toilet paper, meat in general and other things.... pic.twitter.com/5gVJTJ7Jjj — Jonathan 49er Faithful (@Jpuma55) February 29, 2020

Checkout line insanity at the Lynnwood Costco 45 minutes after open on a Monday morning. #CoronaVirusSeattle pic.twitter.com/pbe2eEwv0F — Jim Lundgren (@JimLundgrenPhot) March 3, 2020

This is the first time I’ve ever seen #Costco empty! The effect of the Corona Virus #CoronaOutbreak pic.twitter.com/OK2RJN2DQR — Sadia ahmad (@SadiaTheSadia) March 2, 2020

(中時電子報)