新冠肺炎疫情擴大，全球人心惶惶，如今輪到西方國家上演恐慌劇場，連日來美國、加拿大好市多都遭到喪屍式掃貨，連帶股價狂漲9.96%，而賣場內畫面也曝光，民眾如逃難般搶貨，還有西雅圖的好市多開門時間一到，民眾湧入的畫面簡直跟難民逃難沒兩樣，有員工就表示自己30年來沒看過這種狀況，根本無政府狀態。
隨著新冠肺炎延燒，在台、日、韓上演的搶購潮如今吹進了北美，美國跟加拿大好市多連日來遭民眾瘋狂掃貨，幾乎全賣場的民生用品如衛生紙、酒精棉片、紙巾、水以及鮮食、飲料全部被洗劫一空，推車也是一車比一車高。
不少北美網友紛紛在推特以及reddit上傳好市多賣場照片，不但賣場內部混亂，多家好市多門口外大排長龍，人數甚至破千，西雅圖好市多更是門一開，民眾就瘋狂推擠湧入賣場。
當地好市多員工表示，自己30年來從沒看過賣場內這麼混亂過，彷彿無政府狀態，民眾搶到失去理智，甚至還有人為了搶一包義大利麵大打出手。
(中時電子報)
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