他解釋「病房、病室、病床」差在哪？陳時中笑了。(影/中時電子報)

中央流行疫情指揮中心3日公布第42例新冠肺炎確診案例，為一名50多歲女性，是案34「同病房、不同病室」已出院病人的陪病家屬。媒體詢問病房與病室的不同，召集人張上淳、衛福部醫事司司長石崇良接力說明「病房、病室、病床」的差異，卻讓陳時中忍不住用台語笑說「越講越花（台語：亂）。」現場頓時爆出一片笑聲。

指揮中心說明，第42例在2月23日全身倦怠、咳嗽到診所就醫，3月1日衛生單位針對案34同病房區域的病人、陪病者追蹤採檢，發現她有呼吸道症狀，立刻安排採檢通報，收治負壓隔離病房，於今日確診。總計這起院內群聚感染已有7人。

指揮中心進一步說，第42例曾於2月17日至24日到醫院陪病，護理人員(案36及37)確診前，曾於2月21日至23日照護她家人，其中一名護理師(案36)曾與她短暫接觸，可能就是她的感染源，目前還在釐清中。

媒體提問「同病房、不同病室」是什麼意思？召集人張上淳說，一般的病房單位裡，一個病房、也就是一個護理站會負責多間病室。病室又可分為單人、雙人、多人等床數。假設某個病房單位是13樓A棟，代表13A包含有01病室、02病室、03病室，因此案42跟案34，是不同病室，也就是不同病室的房間。

衛福部醫事司司長石崇良緊接著補充說明，他又加碼解釋「病房、病室、病床」的差異，他說在設置上相鄰的病室所形成一個區域，就稱為病房；也就是一個病房會包含多間病室；每個病室所擺設的病床數不同，有2個病床就收治2位病人。聽到這裡，陳時中突然打岔說了一句：「我怎麼覺得越講越花（台語：亂）。」現場頓時爆出一片笑聲，石崇良放下麥克風後，自己也忍不住笑了出來。張上淳默默補槍說，「應該有去過醫院裡面探過病嘛，應該可以理解齁。」

最後，張上淳也特別說明案42的情況，他指出，案42與案34有交叉接觸護理同仁，也就是代表2位曾接觸過同一位護理人員，而那位護理同仁也就是被驗出陽性的其中一位。這位被驗出陽性的護理人員，也有照顧過案42陪病的家屬。

(中時電子報)