兆豐金控旗下子公司兆豐保險連續9年獲得財金保險系所社會新鮮人肯定，在現代保險「2020全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」中獲「財金保險畢業生最嚮往的產險公司」優等獎。兆豐保險表示，該公司也竭誠歡迎年輕新血加入。

兆豐保險近期連連得獎，由於該公司善盡企業社會責任，落實照顧弱勢之使命，竭力推廣微型保險，因此，日前獲金管會依「保險業辦理微型保險業務應注意事項」頒布為去年辦理微型保險績效優良之獎勵公司。

另外，兆豐保險自107年起即不斷開發與個人消費者有關的服務與商品，兆豐保險說，該公司推出行動應用程式APP，藉此提升保戶服務功能24小時不打烊，並不斷注意市場走向，洞燭先機了解旅遊市場的變化，於業界率先推出「郵輪旅遊綜合保險」，該商品更於新冠肺炎疫情（COVID-19）期間，給予受影響的保戶很多實質上的幫助。

兆豐保險說，該公司一路走來始終秉持著「誠信、穩健、專業、創新」的經營理念，不僅可讓客戶安心托付，也提供員工健康安全的工作環境、多元化的訓練及發展機制以及完善的員工照護措施，更視人才為企業珍貴的資產，因此，相當歡迎年輕新血加入該團隊。

(工商 )