面對新冠肺炎疫情可能衝擊公務，經濟部方面擬妥多套備援方案，擬依疫情輕重實施「交換辦公」、「異地辦公」、以及「居家辦公」，並已尋得第二辦公室地點，如啟動會把每單位二分之一人力拆出異地上班。國營事業台電也已展開區處閒置空地清查，找出第二辦公室設置空間，必要時會挪移三分之一人力分區上班。

經濟部在北市福州街本部這邊，約有2、300人上班，目前已規劃把部裡的訓練教室三層樓那棟作為第二辦公室，如果政院啟動異地辦公，會把各單位一半人力調到此處工作，等於分A、B區工作，以免如果有人感染或隔離，業務整個停擺。

另外，也考慮交換辦公，就是不同單位各半人員交換辦公室。如果疫情再嚴重，則會啟動「居家辦公」，約有三分之一人力可在家工作。至於其他外單外如工業局、貿易局等依此原則自行規劃。

台電方面，也已經展開異地辦公備援方案規劃，目前大致清查了各區處的閒置會議室、籃球場、禮堂，可做為第二辦公室。如果萬一疫情爆發，就啟動總處三分之一人力移往第二辦公室辦公作業。至於各發電廠、供電單位自行比照辦理。

(中時 )