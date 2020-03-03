宏達電強攻企業VR需求，針對旗下最高階、具眼球追蹤功能的VR硬體Vive Pro Eye，推出兩款商用版，並將VIVE Pro Eye單機價從53,000元、降至46,000 元，即日起至3月15日間在台灣開放預購。

宏達電繼2018年4月為企業需求推出高階VR硬體Vive Pro商用版後，宏達電也針對具備眼球追蹤功能的Vive Pro Eye，推出企業用VIVE Pro Eye解決方案，可以提供教育訓練、消費者意見回饋，以及分析、注視焦點指向等，為企業提供多種VR產品組合，以符合企業不同需求。

宏達電表示，VIVE Pro Eye系列新組合包括「VIVE Pro Eye商用版」及「VIVE Pro Eye商用場域版」，提供企業用戶更完整的客戶支援服務包含企業保固及加速維修服務，以及搭配額外兩個定位器來獲得更大體驗空間的商用場域版組合產品，VIVE Pro Eye商用版售價為51,990元，包含VIVE Pro Eye及企業保固、服務，將提供企業用戶延長保固，而VIVE Pro Eye商用場域版售價則為77,990元，與商用版不同之處在於，內附兩個額外的定位器，追蹤範圍最大可擴展至10公尺乘以10公尺，並搭配和長達20公尺的線材，以滿足有大範圍追蹤需求的企業，另外宏達電也宣布VIVE Pro Eye單機價格，售價也從53,000元、降至46,000元。

為了搶攻企業的VR需求，宏達電推出VIVE企業保固和服務（Business Warranty and Services），來搭配VIVE Pro Eye商用版組合上市， 幫助企業保護VR投資，不僅可以單獨購買，同時也是VIVE Pro Eye商用版的標配，包括兩年的企業保固、支援及服務，包含在下個工作日回覆電子郵件和加速產品維修或更換零件等。

(工商 )