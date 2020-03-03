三星宣布，第二款折疊手機Galaxy Z Flip在南韓、美國、台灣等9國的線上通路均已全面完售，而台灣不僅線上通路賣到庫存見底，連三星在台灣的微風南山直營旗艦店的Z Flip庫存也已售罄。

Z Flip在2月14日率先在美國、南韓等全球12國首波上市，台灣也搶到在2月21日的第二波開賣，雖然Z Flip售價仍高達近5萬元，不過身為全球首款可以大量出貨的上下折疊式智慧型手機、Z Flip售價又比三星上一款折疊手機Fold便宜一些，仍是許多消費者的目光焦點，美國甚至熱賣到Z Flip上市一週之後，就必須緊急補貨。

三星進一步宣佈，Z Flip開賣以來，已經在南韓、美國、俄羅斯、新加坡、阿拉伯聯合大公國、法國、西班牙以及瑞士等國的線上通路完售，而台灣市場也在2月21日正式開賣後，於所有線上通路三星商城、 PChome 24小時購物、 MOMO購物網售罄，連實體通路三星微風南山旗艦體驗館，也已完售。

三星將在4日宣布旗艦機種Galaxy S20系列的台灣上市價格、預購日期、預購禮與舊換新方案，可望是三星首款在台正式上市的5G機種，而COVID19疫情已經對三星手機供應鏈造成影響，疫情蔓延南韓後，三星最大手機生產地越南甚至禁止南韓人入境，是否對S20系列上市與Z Flip後續供貨造成影響，也可望在4日說明白。

(工商 )