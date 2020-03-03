就在全球新冠肺炎疫情蔓延造成金融市場陷入恐慌，市場樂觀期待全球主要央行聯手救市之際，全球七大工業國（G7）財長與央行總裁周二召開緊急會議後決議先向外界喊話，「已準備好採取貨幣與財政刺激等所有適當的政策工具，俾以對抗疫情帶來的經濟風險」。

主要央行聯手救市的預期是帶動全球股市周一強勁反彈的頭號利多，G7周二決議雖未提出具體的行動，但已準備好聯手採取必要措施的保證，還是讓投資人吃下定心丸，歐美股市得以延續反彈。

歐洲主要股市周二早盤一度大漲約3％，在G7緊急會議結果公布後，盤勢從高檔下滑，英、德、法大盤漲幅壓回至1.8％到2.3％之間。

G7財金首長在緊急電話會議結束後發布聲明指出，「鑒於新冠肺炎對全球成長可能造成的衝擊，我們在此重申將採取所有合適政策工具的承諾，以達成經濟持續強勁的成長，並對抗相關的下行風險。」

澳洲央行周二則率先採取行動，宣布降息1碼，將基準利率壓低至0.5％的歷史新低，成為全球主要工業大國第一個以貨幣寬鬆來化解新冠肺炎疫情對經濟衝擊的央行。

這已是1年內澳洲央行第四度降息，此次逼使央行再度出手降息的主因就是新冠肺炎，澳洲經濟成長已因疫情陷入停滯。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）表示，疫情已對澳洲經濟造成「重大衝擊」，目前仍難以預估其衝擊有多大，時間會多長，「決策理事會持續密切監控疫情的發展，並準備好進一步寬鬆貨幣政策，俾以支撐經濟。」

馬來西亞央行同日稍後也宣布跟進降息1碼，基準利率下滑到2.5％，創2010年以來最低，降息決策符合市場預期。

馬來西亞央行今年1月就以出口疲軟為由降息1碼，如今隨著新冠肺炎疫情蔓延，經濟成長率又降至10年來最低，央行趕緊再度寬鬆銀根。

馬國央行發布聲明指出，「降息是為了營造更寬鬆的貨幣環境，俾以支撐經濟在穩定的物價下加速成長。」

(工商 )