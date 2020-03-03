新冠肺炎疫情嚴峻，民眾為了防疫會戴口罩、勤洗手，對此，皮膚科醫師蔡逸姍傳達了正確的洗手時機跟觀念給大家，他提醒，洗完手一定要擦乾，且不要將濕濕的手抹在褲子上，才能有效防止細菌、病毒入侵。

蔡逸姍在臉書上指出，有6個時機一定要洗手，吃東西前後、顧小孩前、看病前後、如廁後以及外出回家後。另外，用肥皂、洗手乳以及水最好，時間最好也要達到40秒以上。

蔡逸姍表示，如果洗完手，一定要把手擦乾，不論用擦手紙、烘手機器、毛巾都好，如果手沒擦乾，其實就白洗了，因為細菌病毒等病原體最喜歡潮濕的手。當然更不可以在褲子上擦兩下，肯定是更髒的。

另外，現在有不少民眾都會使用酒精消毒雙手，蔡逸姍提到，酒精一定要搓到揮發、完全乾燥為止，不可以拿擦手紙來擦，否則效果打折。回家消毒手機螢幕也是同理，一定要等待他自然乾燥，而眼鏡也建議用洗手乳或洗碗精搭配清水沖洗。

(中時電子報)