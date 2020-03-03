泰國衛生部長宣布，包括台灣在內的全球11個國家與地區已被認定為「危險疫區」，來自這些國家地區的所有旅客入境泰國後，必須進行14天自主隔離措施，非經泰國政府特別許可，不准外出。我外交部回應，駐泰辦事處還在了解情況，並進行努力交涉中。

據CNN報導，泰國公共衛生部長參威拉恭（Anutin Charnvirakul）周二在個人臉書上宣布，泰國當局將要求來自亞洲、中東和歐洲多個國地區的旅客人進行自主隔離措施，這些國家地區分別是日本、德國、韓國、中國大陸、澳門、香港、台灣、法國、新加坡、意大利和伊朗，都已被宣佈為「危險疫區」。

參威拉恭說，從這些地方前往泰國旅客都必須進行14天的自我隔離，無一例外。

報導說，泰國政府所採取的措施除了自主隔離之外，體溫度高於37.5℃或有疑似新冠病毒症狀者都要進行檢疫。

至於沒有發燒且沒有任何症狀的旅客進行自主隔離14天當中，除非獲得泰國當局的特別許可，否則他們不得離開自己的住處。

外交部於3日晚間對此回應稱，我駐泰辦事處還在積極對泰方的做法進行了解與努力。

(中時電子報)