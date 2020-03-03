日本全國高中、中學、小學臨時停課，東京都的中、高中生竟擠進鬧區，還出入電動遊樂場。部分卡拉OK店、電動遊樂場、保齡球場等娛樂設施為了防止新冠肺炎疫情擴大，開始限制學生入店。

NHK報導，在日本全國擁有KTV、保齡球館等100多家店的娛樂設施「Round One」，自2日到13日之間，除了周六、日之外，從開店到下午3點限制中學、高中生和小學生入場。

在日本全國約有200店的遊樂場等「SEGA娛樂」也從2日到13日之間，除了周六、日之外，平日從開店到下午3點限制中學、高中生和小學生入場。

此外，在日本全國有66家電影院的「東寶電影院」表示，「在臨時停課期間中，有可能發生要求高中、中學、和小學生勿進場看電影的情形。」

日本新冠肺炎對策專家會議經研究北海道的感染個案後指出，已感染但症狀輕的10多歲年輕人可能在不自覺的情況下使感染擴大，故呼籲年輕人盡量避免到人口密集、通風不良的場所。

卡拉OK業者表示，不讓學生入店是苦澀的判斷，從現在起到春假期間是1年內客人最多的時期，入店限制對業績會有很大的影響，只希望疫情早日平息。

(中時電子報)