高雄市長韓國瑜3日晚間臉書開直播，邊泡茶邊向網友報告最近高雄市府防疫進度，他特別提到市府團隊超前部署，已考慮到萬一學校需要停課，必須透過遠距教學確保孩子受教權，甚至連多少學童住家沒網路、家中沒有平板電腦都已統計出來，正在設法解決；他也肯定目前台灣疫情管控表現不錯，感謝中央、地方通力合作，希望過程中大家繼續咬緊牙根一起努力。

韓國瑜晚間開直播與網友聊天，他強調高雄市府在新冠肺炎、登革熱防疫兩項工作皆超前部署，1月25日高雄市便開設肺炎疫情一級防護，2月16日啟動登革熱防疫。

他細數2日召開第10次新冠肺炎防疫會議結論，會中他指示一定要確保學生的受教權，萬一疫情擴大需要停課，立刻啟動遠距教學，市府團隊更已算出，高雄共有2萬7000名孩子住家附近沒網路，今日已聯繫電信公司協助，另有8000個孩子家裡沒有平板電腦，也正在設法解決中。

此外，包括呼籲大型活動停辦、規畫防疫小黃計程車、提供企業與勞工紓困等措施，韓國瑜皆如數家珍，網友留言大讚「市長記得好清楚」，他馬上笑回「禿頭的好處就是記憶力強」，也有網友給予鼓勵，稱讚「市長凡事都想得很完善」、「市府團隊辛苦了」、「高雄有你們真好」、「高雄真的變得不一樣了」、「我年輕、我挺韓、我驕傲」。

韓國瑜特別感謝中央、地方政府所有參與防疫的長官、公務人員、醫療護理人員及志工，防疫不分你我，疫情一爆發全台灣都受傷害，他認為目前為止，台灣管制得相當不錯，未來大家還是要一條心、團結防疫，相信疫情結束後，經濟反彈會更活絡，過程中希望大家咬緊牙根一起努力。

不過，韓國瑜日前上網路節目公布一日行程，卻被黑韓網友猛酸「演很大」，甚至有網友指控他每天都睡到中午，韓國瑜直斥「滿口胡說八道」，他趁機公布日常作息，每天都是6點50分起床、7點50出門、晚上8點半到9點回家，平均工作12小時，因為「這是良心工作，為市民打拚是責任，如果有一天離開這個位子，不要覺得遺憾或慚愧」、「黑韓黑到無法一一答覆，之前我都不去辯白，直到今天才講」。

(中時 )