經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦的年度採購大會，首站「北部產業聚落採購大會」3日於台北國際會議中心登場，聚焦北部電子資通訊、永續綠色、生技醫療及智慧解決方案等四大優勢產業，吸引包括巴西、加拿大、德國、匈牙利、印尼、菲律賓等國近30家買主來台採購，並與國內約180家供應商進行超過300場次的洽談。

貿協表示，因新冠肺炎疫情升溫，貿協第一時間透過海外63個外館，加強對買主宣傳目前台灣的防疫狀況，強化國際買主來台採購信心，今日活動仍有近30家買主來台，另對未能如期來台的中國及其他地區買主，貿協除協助改由視訊進行洽談外，也將辦理加場採購洽談活動。

部分買主表示，受疫情影響，中國大陸面臨原物料斷鏈危機及供貨不穩現況，為分散風險，考量台灣在疫情控管相對穩定，因而想藉由此次活動尋找合適的台灣供應商。包括馬來西亞商Apex Communications電信集團，除採購通訊設備外，未來希望往綠能產業及物聯網產業發展，此次洽談對我商通訊產品系統控制櫃及安全監控系統解決方案，未來可望合作。

德國Enercon是全球主要風力發電機製造商之一，已安裝超過7,300座風力發電機，也是目前台灣陸上型風力發電機市佔率最高的品牌。Enercon首次參加採購大會，主要採購項目包括風電場域原材料及金屬鑄造件，接洽業者皆為台灣在地製造；而巴西KNBS此次來台與智慧建築、節能解決方案的供應商洽談，其中對新創業者「綠銅科技」的能源監控解決方案相當驚豔。

德國醫療器材大廠此次來台採購刺套管、腹腔鏡器械、手術抽吸產品及電燒筆等產品醫療器材，並表示對「行達電工」的電燒筆有高度興趣，該產品特色主要可滅菌再次利用，相較於中國大陸產品多屬拋棄式，MIT產品價格雖高，但品質相對穩定。

為擴大活動效益，同期另由台灣經貿網於實體採購大會中增設視訊採購洽談區，運用視訊不受時間與地點限制的優勢，提供全球買主與台灣供應商快速、有效、節費的媒合服務，今年聯合視訊採購專區匯集來自巴西、斯里蘭卡、俄羅斯聯邦、菲律賓、印度及加拿大等6個國家、10家買主，活動期間與我國廠商進行逾30場次的洽談。

(工商 )