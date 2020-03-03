興櫃京站（2942）3日董事會通過2019年擬配發現金股利3.53元，以成交均價45.81元估算，殖利率逾7％。京站小碧潭店今起試營運，預計本周五正式開幕，儘管營業規模僅4,500坪，但一年可挹注6億元業績，且看好新店消費力居新北市居冠，期每年要以5％的幅度成長。

京站總經理柯愫吟表示，雖然是小店但一樣要做到最好，像是去年開幕僅600坪的爵士廣場，首年就有獲利，小碧潭店斥資五億打造，亦有望明年即獲利，而下一站將前進高雄車站，目前規劃「新京站」商場規模約8,000坪，預計2025年登場。

京站台北時尚廣場，去年在大幅改裝達綜效下營業額達標約68億元，小幅增長2％，但若以IFRS計算，營收13.9億元，年減1.59％，主要是扣除租金等攤提，京站自去年起陸續準備送件上市，預估第三季可望掛牌上市，至於日前才簽定的高雄火車站新據點、營業面積約8,000坪的「新京站」也在規畫中，預計2025年可望登場，預計搭配周邊全齡住宅案，引進影城、超市等。

(工商 )