聲學大廠美律（2439）法說會後，外資一樣不買帳，因第四季財報遜於外資圈預期，前景展望又不明朗，引發研究機構再度調降目標價，包括：摩根士丹利、摩根大通、瑞信、匯豐、本土投顧龍頭等齊步下修，推測未來12個月合理股價最低下探115元。

摩根士丹利證券科技產業分析師蔡昀宸指出，美律因新冠肺炎影響，遭遇終端需求不振，加上生產能力受到缺工影響（復工率65％）、電池等關鍵零組件吃緊，未來一至二季不容樂觀。

大型投顧法人說明，TWS上游電池持續短缺，第二供應商認證進度遭疫情延宕，必須到第二季後才可能改善，因此，市場目前預估美律首季營收季減13％，顯然太過樂觀。

在此之外，美律還面對旗下大客戶長期流失市占率的侵擾。大摩認為，蘋果AirPods Pro來勢洶洶，在價格帶相近的真無線藍牙耳機（TWS）產品價格競爭裡，AirPods Pro的品質就算對Android用戶來說，表現也相當不錯，因此，美律大客戶Bose產品的市占未來1～2年中，恐會持續受到侵蝕。摩根士丹利對美律的投資評等是「劣於大盤」，並把推測合理股價由130元，降至市場最低的115元。

外資估算，美律因營運動能放緩，2020年每股純益將由2019年的12.7元，降至10.61元，年減16.5％。

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