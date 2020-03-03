台股受到美股道瓊指數大漲逾千點強彈帶動，3日開高走高，終場大漲1.41％、收11,327點，總算稍微扭轉近期跌跌不休頹勢，盤面不少個股全面跌深反彈，然最具指標意義者，當屬股王大立光（3008）接棒上揚4.57％、收4,580元，與權王台積電（2330）一前一後為大盤送暖。

野村證券科技產業分析師李佳伶指出，大立光受新冠肺炎疫情衝擊，短線營運表現難免被影響，不過，股價自農曆年以來回檔超過一成以上、幅度比大盤更劇烈，研判近期的供應問題與大陸需求不振利空大致已反映在股價上。

李佳伶提醒，市場沒留意到的是，先前外界擔憂大立光因產能極度吃緊，可能限制營運上檔空間，現在反而因新冠肺炎疫情獲得調整機會，畢竟大立光多數產能位於台灣，較不受武漢肺炎停工影響，這也使得大立光可趁傳統淡季時，更有彈性地去調整產能，迎接未來需求。

大型本土投顧表示，大陸智慧機出貨量雖被新冠肺炎衝擊，然根據Gartner與小米意見，只要疫情獲得控制，智慧機生產將在第二季反彈，帶動智慧機鏡頭需求量未來幾個月內出現明顯回溫。

放眼下半年的蘋果新iPhone商機，大立光除了在鏡頭供應鏈中維持優勢地位外，天風國際證券還看好，大立光將搶食新iPhone的高單價、超廣角鏡頭訂單，比重可能上看四成，打破先前由玉晶光獨家供應局面。

(工商 )