大陸政府除了防控新冠肺炎疫情，還陷入「非洲沙漠蝗蟲侵入」危機，這次蝗災已造成25年來最嚴重的糧食損害，且於2月中飛抵巴基斯坦、印度甚至大陸邊境。巴基斯坦因蝗災肆虐，宣佈進入國家緊急狀態，大陸的蝗災防治工作組已前往當地考察，根據大陸國家林業和草原局（林草局）草原管理司、生態修復處處長王卓然表示，目前蝗蟲進入交配繁殖階段，且比想像中還嚴重，儘管入侵大陸的風險低，一旦發生，恐將面臨更嚴重的災害。

大陸專家赴巴基斯坦考察蝗災慘被蝗蟲襲擊。（圖／The Star）

根據《大陸央視》引述王卓然的回應表示，沙漠蝗蟲和大陸境內常見的東亞飛蝗相比，不但個體較大，攻擊性也強，團隊人員甚至在考察過程中還被咬。另外，巴國卡拉奇食品安全部、植保中心主任塔拉奇也坦言，蝗蟲交配產卵季節是關鍵點，如果順利完成繁殖，將會帶來更大災害。

聯合國糧食及農業組織表示，因非洲前期控制不力，預計沙漠蝗災將蔓延至今年6月。（圖／Mashable SEA）

塔拉奇指出，當蟲卵孵化並形成幼蟲時，在還不會飛的情況下，會啃食附近的農作物，並在短短數日內吃光，對農業損失的情況帶來重大影響。聯合國糧食及農業組織（FAO）早在2月就向全球發布沙漠蝗災害預警，表示因非洲前期控制不力，沙漠蝗災恐蔓延至今年6月，且預測規模將增長至500倍。

林草局近日已發布緊急通知，沙漠蝗災對境內的潛在危害仍未解除，若蝗災入侵，將面臨規律未知、監測技術缺乏、防控困難等不確定因素，因此要求相關單位做好防控。

研究發現蝗重群聚原因竟是怕被同類吃掉。（圖／Sputnik News）

大陸林草局2日發布的通知稱，若蝗災將持續爆發，6、7月可能從巴基斯坦、印度入侵西藏，或是持續東非，經過緬甸入侵雲南，存在相當大危險性。林草局指出，蝗蟲在境內草原地區分布廣泛，大陸境內平均每年約有150萬公頃的面積受災，希望能以這次的沙漠蝗災為契機，強化本土草原蝗災的防控工作。

至於蝗蟲為何會成群結隊？根據昆蟲學家布爾（Jerome Buhl）實驗發現，若蝗蟲超過一定數量，行進方向會漸趨統一，主要是為了避免被同類吃掉。實驗發現，若蝗蟲在行進中出現側翼，比較容易被同類吃掉，保持隊形行動，不但效率高，也相對安全，因此蝗蟲多數會成群結隊。

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(中時電子報)