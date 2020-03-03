口罩管制出口，但財政部昨日發布統計，2月仍有千萬片口罩輸出，經濟部官員解釋，其中800萬片原料來自日本，由台灣加工為防花粉口罩後輸日，不在管制徵用範圍，另有百萬片口罩主要是菲律賓空運經台灣輸陸，也非台灣產製。

財政部統計，口罩雖自1月24日起限制輸出，但2月N95口罩出口達38.3萬片、一般口罩出口更逾千片、達1074.9萬片，但經查證都有獲經濟部國貿局輸出許可文件。

以出口地區來看，N95口罩主要出口地為英國占3成、阿根廷約2成6，分列1、2名，其他依序為德國占22.7％及瑞士占14.1％。至於一般口罩主要出口地為日本占75.6％，其他為大陸及香港。

官員表示，逾千萬片口罩出口，其中逾800萬片為日本專案申請的防花粉口罩，並非管制的醫療口罩，且原料來自日本，在台灣加工後，再銷日本。另百餘萬片為菲律賓廠商生產，為外貨復出口轉輸大陸，也屬合法輸出。所以都獲得經濟部輸出許可

值得注意的是，新冠肺炎疫情發燒，也令防疫用防護衣出口爆量，依財政部統計，近年來出口量原不多，如1月僅出口4打，但2 月出口量飆升9641倍，達38565 打，創2016年以來新高。

(中時 )