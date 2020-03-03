受惠美國聯準會、日本、英國、歐洲與澳洲等地央行釋出貨幣寬鬆政策消息，加上陸股幾乎快填補疫情跳空缺口，美股周一大漲近1300點，G7也正召開對策會議，不過初步聲明看來，各國央行卻沒有放寬貨幣政策跡象，導致美股指數期貨僅微漲。美股周二(3日)小漲59.15 點、暫收26,762.47點。

據外透報導指出，G7草擬應變聲明指出，不會特別提到財政與貨幣政策刺激措施，美指期盤中小漲震盪。3日美國也正式邁入美國總統大選開跑，本月3日正式進入「超級星期二」，民主黨將在加州、德州等15大州同步選出支持者，然而，目前聲勢最高的就屬美國商界相當感冒的桑德斯（Bernie Sanders）呼聲最高。許多分析師也警告，若桑德斯當選美國總統，將對市場造成嚴重衝擊，川普競選總統連任之路也將充滿變數。

截至台北時間3日晚間10點55分，美股翻黑，下跌312.63點或1.17%、暫報26390.69點；標普500指數下跌36.49點或1.18%、暫報3053.74點；惟那斯達克指數維持漲勢，上漲90.83點或1.01%、暫報9,042.99點。

(中時電子報)