一名少女日前透過臉書認識陳姓男網友進而交往，不過這名「男友」竟然用儲值遊戲點數的方式來誘使未成年的少女跟他發生關係，甚至在樓梯間就直接進行下去，還拍下了性愛影片等荒唐行徑，這件事後來傳到少女父母耳中後，陳男也吃上了官司，法官依對於未滿14歲女子為性交罪、兒童及少年性剝削防制條例判他應執行有期徒刑2年；緩刑5年，緩刑期間付保護管束也沒收他使壞的手機。

判決書指，陳男第一次以替少女儲值網路遊戲點數、買虛寶作為性交行為的代價，與少女在台中的某樓梯間發生性行為，事成之後他依約提供信用卡，讓少女自己儲值，少女儲值了7筆共44.93元美金；第二次又在樓梯間發生關係，事後少女也如同前次拿陳南的信用卡來儲值點數花了79.94 美金，過了幾天後又陸續發生了兩次，事後陳男也都獻上自己的信用卡給小女友儲值，只是地點不再是樓梯間而是住處，還用陳的手機拍下了性愛影片。而事後少女將此事告訴了同學，最後傳進了了少女爸媽的耳朵，他們一怒之下告上法庭。

法官認為被告坦然認罪，並與被害少女及其母親達成和解，犯後態度良好，堪認已知悔悟，且與被害人原係男女朋友，雖然價值觀有偏差，致生有對價之性交行為，但情節尚堪憫恕，判他應執行有期徒刑2年；緩刑5年，緩刑期間付保護管束也沒收手機。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)