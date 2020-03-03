享譽國際的匈牙利鋼琴家席夫，今（3）日第四度來台，來台第一個行程，就是到國家音樂廳挑琴，他身穿唐裝，無懼新冠肺炎疫情在全球肆虐，說什麼也要來台演出，「因為這裡的觀眾，懂得尊重音樂家。」

然而，為了安全防疫，席夫還是戴上口罩，他幽默表示，「這樣就看不見別人的唇語了，為此更要打開耳朵聆聽別人，或是用心溝通了。」

席夫在1968年贏得匈牙利電視台青年演奏家大賽首獎、1975年拿下里茲鋼琴大賽第三名，這些獎項，為他打開國際知名度。他是巴哈專家，曾多次錄製《平均律》、《郭德堡變奏曲》，此外，他對莫札特、貝多芬、布拉姆斯、舒伯特等人作品，也非常熟悉，1990年曾拿下葛萊美獎及留聲機大獎。

鋼琴家身分之外，近年席夫也以客席指揮身分，和柏林愛樂、洛杉磯愛樂、費城管弦樂團、德勒斯登國立管弦樂團等團合作，並舉辦貝多芬32奏鳴曲系列講座音樂會，邊演奏邊為聽眾剖析樂曲背景。

席夫在1953年出生於匈牙利布達佩斯，5歲學琴，他說自己從小聽廣播，就懂得在琴鍵上找音，但他也說，自己從來不是天才，「我只是比別人更專注，也更深入研究每個作曲家的作品，如此而已。」

這回來台的演出曲目，包括舒曼與布拉姆斯晚期作品，他說，這些作品，都有一種靠近死亡的美感，「特別是布拉姆斯，他晚期鋼琴曲，聽來寧靜，卻有一種非常深沉的悲傷，不像是春天的音樂，比較像是秋天的感覺，從樂曲可聽見，他在回望這一生，有著深沉的感觸，我也可以感覺到他，其實非常孤單。」

席夫說，他能同理布拉姆斯的心境，是因為他比布拉姆斯過世的年紀，又多了兩歲了，「我比他老，今後要多多演奏他的作品，再繼續把他的作品，看得更深一點。」

近年席夫定居英國，他對故鄉匈牙利排外的氛圍非常反感，誓言不再回匈牙利演奏。同時，他也曾經因為噪音干擾，而停下演奏，回想這些事，他表示，那次停下演奏，他內心也不好受，「之後我都告訴自己，要保持專心，繼續彈下去，現場的觀眾，不是每個人都是專業聽眾，我其實很期待，有更多不同的新聽眾，走進音樂廳，感受寧靜、不同聲響，但也希望大家能靜下心來聽音樂，畢竟音樂是始於寧靜、止於寧靜的呀。」

席夫鋼琴獨奏會，將於3月5日在台北國家音樂廳，3月8日在高雄衛武營國家表演藝術中心演出。

(中時 )