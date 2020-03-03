藝人小禎去年和李進良簽字，結束這段長達12年的婚姻，女兒Emma則由兩人共同監護，他們私下也一直保持友好的關係。近日小禎還邀請李進良上自己主持的網路節目《創意油管》，替男方去年開幕的健康管理中心打廣告，不惜拿離婚話題當梗，連李進良都忍不住誇「小禎真的是一個很重情重義的人。」

小禎為了替李進良診所宣傳大開離婚玩笑。（圖／翻攝自創意油管YouTube）

小禎與李進良宣布簽字離婚後，3日首次在網路節目《創意油管》同台。影片一開頭設定小禎在李進良的辦公室翻箱倒櫃，李進良聽到她在找「保險箱」驚呼：「我還以為找我用過的保險套，嚇死我了！」讓小禎好氣又好笑，反問：「我找你用過的保險套做什麼？」李進良追問：「妳最想要的東西不是給拿妳了？離婚協議書啊！我來檢查一下我的離婚協議書還在不在。」小禎則連續回應5個「在」，大開離婚玩笑。

接著兩人開始介紹健康中心設備，李進良開玩笑說，「小禎特地來我們診所拍攝，聽說是因為今天的拍攝跟她《二分之一強》撞期的關係，她就請辭了」，一旁的小禎也跟著附和，李進良更自曝會從皮膚管理中心轉戰健康部門，全是因為年紀漸長，發現許多身體功能都不復當年，「就是最難以啟齒、也是造成自己婚姻失和的部分」，立刻逗得小禎哈哈大笑。

李進良誇小禎有情有義。（圖／翻攝自創意油管YouTube）

小禎為了幫前夫宣傳，甚至出大絕邀請節目製作人在螢光幕前聊「勃起障礙」，影片最後也不忘對著鏡頭誇讚「李院長真的太厲害了，把新的醫療技術帶進台灣。」還伸手拍了對方肩膀好幾下，大肚的模樣讓觀眾佩服直呼「小禎真的是超有智慧的好女人」、「小禎真的為孩子做了一個很好的示範」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)