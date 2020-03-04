美國聲譽研究所（Reputation Institute）公布全球聲譽最佳企業年度調查報告，樂高連續四年掄元，迪士尼緊追在後，但全球聞名的谷歌與蘋果卻未進入前十名。

樂高與迪士尼自2011年這項調查開始以來，年年擠進全球企業聲譽排行榜前十名。聲譽研究所指出，創新、投資員工教育訓練，和專注於品質，讓兩家公司保持卓越聲譽。該研究所訪查全球15個國家的逾8萬名民眾。

樂高在滿分100分中得到78.9分，迪士尼以78.1分緊追在後。其他進入前十名的企業包括勞力士、法拉利、微軟、Levi Strauss、網飛、愛迪達、博世（Bosch）和英特爾。

這項研究調查民眾對受訪公司的產品、公司治理、領導力、業績、創新程度，以及社會責任的觀感。

樂高與迪士尼在產品和服務項目皆獲得高分。聲譽研究所主管李維（Isadora Levy）表示，兩家公司在創新和拓展產品範圍方面，表現得可圈可點。

李維指出，迪士尼揮軍串流服務，和樂高計劃在2030年前推出環保積木，是兩家公司滿足消費者需求的例子。

重視員工訓練是迪士尼名列全球聲譽最佳企業的原因之一，該公司在2018年投入5,000萬美元培訓員工，包括補助員工接受高等教育和職業課程。

李維表示，進入前十名的企業皆能在各項評分元素取得平衡，例如業績表現和企業責任。 谷歌與蘋果在2011年的排行榜分別名列第一和第二，谷歌在2018年前皆進入前十名，而蘋果在這十年裡共進入榜五次，但本次雙雙跌出前十名。

李維表示，谷歌的聲譽仍然很高，而且是率先提供員工超優福利的科技企業之一，例如免費餐飲和打盹艙等，但近來的員工抗議事件令排名受到影響。

(工商 )