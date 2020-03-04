三星電子副董事長李在鎔3日視察龜尾市手機廠，鼓勵員工克服新冠肺炎難關，該廠房已有四名員工確診。韓國新冠肺炎確診人數逼近5,200例，韓國政府打算追加預算逾10兆韓元（約83.7億美元），用來對抗疫情。

李在鎔3日前往龜尾廠，向生產線的員工信心喊話。他表示：「我在此感謝在第一線工作的所有員工，公司將盡最大的努力保護員工的健康和安全。」

三星表示，李在鎔視察龜尾廠後將不會進行居家隔離檢疫，稱該廠房已經全面消毒，而且他也沒有與任何疑似可能感染肺炎的員工接觸。

三星位在慶尚北道龜尾市的手機廠迄今有四名員工確認感染新冠肺炎，龜尾市距離韓國新冠肺炎重災區大邱僅50公里，韓國超過70％的確診病例皆在大邱。

三星近日因為龜尾廠員工確診而關閉廠房消毒。三星在首爾南方龍仁市（Yongin）的半導體廠也傳出員工確診，但表示晶片生產不受影響。

韓國的新冠肺炎疫情不斷升溫，截至3日，的確診人數已經逼近5,200例。韓國財長洪楠基（Hong Nam-ki）3日透露，政府計劃追加預算逾10兆韓元，預計5日將追加預算案提交國會。

洪楠基表示：「計入追加預算的逾10兆韓元，政府擴大財政支出金額將達30兆韓元。」韓國政府已於2月底宣布，將提出約20兆韓元緊急補助金。 洪楠基先前透露，追加預算的規模將超越2015年爆發MERS疫情提出的6.2兆韓元。本次的追加預算也反映政府擬強化醫療基礎建設，對抗傳染病。

此外，洪楠基亦示警，新冠肺炎疫情可能將韓國2020年的經濟成長率削去0.2個百分點。他在國會接受質詢時表示：「新冠肺炎恐對第一季和全年的國內生產毛額（GDP）帶來負面影響。」

(工商 )