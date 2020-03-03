新冠病毒疫情炒熱宅經濟，台北富邦銀行推出國內最大檔支持宅經濟優惠活動，即日起8大影音平台、3大有線電視、3大外送平台刷J卡，不限金額最高享9％回饋無上限；10大連鎖藥局、屈臣氏、康是美、全台百貨及4大量販超市，持J卡消費滿額即送刷卡金。

北富銀表示，由於防疫期間，卡友暫緩出國行程，在日本、韓國地區之電商平台或以日幣或韓元結帳的網站購物，5月底前刷J卡享不限金額5％回饋無上限；J卡力挺卡友優惠送很大，把握這次機會賺回饋，為下半年的出遊計畫存足旅遊金。

非常時間，民眾的健康意識升級，相對降低外出消費、娛樂的頻率，北富銀表示，為了全方位鞏固客戶生活品質，同時讓客戶不會因減少出門錯過各項消費優惠，北富銀特別盤點防疫相關剛性需求，透過與各類熱門線上平台、藥局藥妝、百貨量販的合作，提供9％、5％、3％的超值回饋，讓卡友非常時期也可以享受刷卡好康，緩解緊繃的生活氛圍。

5月底前，就算為防疫減少出入人多而密閉的空間，不看電影不K歌，刷北富銀J卡一樣可以瘋狂追劇看影音，J卡提供myVideo、MyMusic、Netflix等8大知名影音平台及台灣大寬頻、凱擘大寬頻、台灣寬頻3大有線電視刷卡專屬優惠，活動期間不限金額享最高9％回饋無上限，熱門電影、影集、戲劇、有線電視百台頻道看到飽，各類音樂聽到嗨，讓宅在家的日子比出門狂歡更過癮。

若卡友三餐都交給Uber Eats、foodpanda、foodomo，宅在家訂餐刷J卡不限消費金額享5％回饋無上限。

(中時 )