蔡英文總統的學歷與論文，一直都表現的神神秘秘，許多疑點也沒有澄清。藍營群眾在3月3日前往美國在台協會請願，希望美國能重視，藍營團體代表武之璋表示，蔡英文學歷有太多疑點，她的行事表現也確實不像具備高學歷的水準，再放任她繼續玩下去，對美國也是傷害。

由藍天行動聯盟、合一行動聯盟、忠義同志會、中華民國軍政府、第三勢力333 政黨聯盟，等偏藍的團體，在3月3日早上前往內湖金龍路上的美國在台協會發起請願，希望美國能正視蔡英文的學問題，團體表示「蔡英文政權以詐術取得執政權，毫無合法性。拒絕假博士、假總統。」

藍天行動聯盟副主席武之璋、錢達表示，蔡英文的學歷問題，不是藍營民眾的偏見，而是許多學者的質疑，包括彭文正教授、賀德芬教授、徐永泰博士、林環牆博士都有所質疑，而且提出的問題點都很重要，比如她的論文難以調閱，她的指導教授說不清楚，現在看到的論文竟是手稿，而且會出現拼字錯誤等問題。但是蔡政府卻只在把手稿送給國家圖書館後，就再也沒有出面說明過。呼籲美國政府也該正視此一問題，尤其是要向美國清楚表達，民主、自由、法治是美國的核心價值，更是普世的至高標準。然而蔡英文執政時期，言論自由、新聞自由已明顯受限，親政府的「1450」不管怎樣污衊、造謠，都不會有事，但是非綠營的民眾，僅是發表合理懷疑，或是揭露事實，就有很大的風險遭到「查水表」，也就起底、警方調查，就算最後沒有法律問題，但是也已身心俱疲。

藍天行動聯盟」等泛藍團體於1090303至美國在台協會（AIT）共同發起聲援「白宮請願連署」（1-4）。

中華民國與美國一向友好，美國不該支持蔡英文以騙術、詭謀不正手段騙取連任，繼續其殘民以逞、失盡民心的暴虐統治。

新聞稿:致美國在台協會：

美國自中華民國建國以來就是中華民國的忠實盟友。我們尤其二次大戰中美國主動對單獨抗戰的中國伸出援手，後來並參同盟國共同撃敗侵畧者，中國人民至今感念。

1949年以來，美國對台灣問題也一直關心，中華民國在台灣的發展美國也有重大的貢獻。

正義是美國政府的傳統，以美國跟台灣關係之密切，美國對蔡英文執政以後的情況不可能不了解，所以我們以一般百姓的身分呼籲美國政府以實際行動介入調查下例兩件事：

一，許多証據顯示，蔡英文總統的英國政經學院的博士學位是假的，博士証書是偽造的。一個總統偽造博士學位是犯罪行為。這個問題會引起台灣長期動盪，希望美國協助調查，並且要求英國政府不可包庇犯罪。

二，蔡英文政府四年間通過了「促進轉型正義條例」、「反滲透法」等充滿意識形態的惡法，這些法律已經嚴重干涉人民的學術自由跟憲法保障的思想自由這些都是基本人權。

此外蔡英文政府控制媒體，全面控制治安單位，打擊不同立場的個人及社團。台灣已經變成警察國家。

以上情況美國政府不可能不知道，美國政府所以一直支持蔡英文政府，可能因為美國以為民進黨比較反共，國民黨已經不反共了。我們很嚴肅的告訴美國政府，這種想法是錯的。民進黨不是反共，他們只是挑起兩岸仇恨，利用仇恨騙取選票。其實這是很危險的事。

民進黨指責國民黨親共也是惡毒的謊言。國民黨從來沒有親共，國民黨對大陸政策只不過根據大陸的變化做了調整。兩岸武力對峙結束了，大陸也在大方向上放棄了共產主義，尊重私人財產，經濟發展與世界相似。國民黨的政策是以台灣的民主、法治透過商業及民間交流影響中國大陸，期望制度有所改善。美國當年不就是以同樣的方法，然後贏得冷戰的勝利嗎？

兩岸問題會影響世界和平，而台灣內部的和諧，台灣政府正確的中國政策以及內部的安定會影響兩岸關係。

無論基於兩岸和平以及美國政府主持正義的傳統，美國政府都應該關心蔡英文的假學歷以及蔡英文政府迫害人權的事實。

(中時電子報)