受到G7並未呼籲各國央行降息影響，美股3日早盤大跌逾300點，美國聯準會（Fed）緊急宣布降息聯邦基金利率2碼，因應新冠肺炎疫情擴散對經濟衝擊。

日本、英國、歐洲與澳洲等地央行釋出貨幣寬鬆政策消息，G7也正召開對策會議，但初步聲明看來，各國央行卻沒有放寬貨幣政策跡象，導致美股3日小漲59.15 點後，隨即翻黑跌點擴大至312點，但在Fed突然宣布降息2碼，藉此因應新冠肺炎疫情衝擊經濟，美股又再跳漲翻紅，盤中高點來到27,084.59點，振幅創下590.3‬點，隨後指數在平盤上下震盪。

截至台北時間3日晚間11點25分，道瓊指數上漲52.5點或0.20%、暫報26755.82 點；標普500指數上漲12.27點或0.40%、暫報3102.5點；那斯達克指數維持漲勢，上漲40.44點或0.45%、暫報8,992.61點。

台積電ADR也受到激勵，股價上漲0.07美元或0.13%、暫報56.05美元。

(中時電子報)