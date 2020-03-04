美國聯準會（Fed）緊急宣布下調基準利率2碼（50基點），理由是新冠肺炎疫情構成不斷變化的風險。美聯儲還將IOER降低50基點至1.1％。

聯邦公開市場委員會表示美國經濟基本面依然強勁。FOMC所有委員一致同意降息決定。

美國聯準會3日突然宣布降息2碼，歐美股市立刻由黑翻紅，道瓊指數由原本下跌近300點瞬間反轉升近600點，台北時間3日晚間11:05，道瓊指數報27,047點，上漲1.29％。

歐股也應聲大漲，英國富時100指數上漲2.18％，德國DAX指數上漲1.84％。

(工商 )