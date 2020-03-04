Fed緊急宣布降息2碼 00:152020/03/04 工商 康彰榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會（Fed）緊急宣布下調基準利率2碼（50基點），理由是新冠肺炎疫情構成不斷變化的風險。美聯儲還將IOER降低50基點至1.1％。 聯邦公開市場委員會表示美國經濟基本面依然強勁。FOMC所有委員一致同意降息決定。 美國聯準會3日突然宣布降息2碼，歐美股市立刻由黑翻紅，道瓊指數由原本下跌近300點瞬間反轉升近600點，台北時間3日晚間11:05，道瓊指數報27,047點，上漲1.29％。 歐股也應聲大漲，英國富時100指數上漲2.18％，德國DAX指數上漲1.84％。 (工商 ) #降息 #Fed #緊急宣布 #美國聯準會 #基點 也許您會感興趣 推薦閱讀 避險吸引力消退 美元多翻空 04:102020/03/02 焦點新聞 收復7關口 人民幣朝升值方向修正 04:102020/03/02 焦點新聞 人民幣中間價升值255基點 兩周來新高 10:232020/03/02 財經 《國際金融》高盛：Fed最晚於3月會議降息2碼 15:062020/03/02 財經 Fed老大釋警訊外資變臉 川普獅子大開口將成真？ 15:482020/03/02 財經 在岸人民幣升值318基點 17:252020/03/02 財經 美聯準會18日降息機率 百分之百 17:392020/03/02 財經 Fed料降息穩美股 A股免外力干擾 04:092020/03/03 焦點新聞 高盛估 Fed3月降息兩碼 04:102020/03/03 財經要聞 Fed突宣布降息2碼救市！ 美股振幅創近600點 23:092020/03/03 財經 財經熱門新聞 Fed急降息2碼救市也沒用？ 美經濟衰退恐怕到了 - 財經 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 台灣房市慘了？專家警告：撐不住這波資金抽走潮 - 財經 Fed突宣布降息2碼救市！ 美股振幅創近600點 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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