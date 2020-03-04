大鼎餐飲集團再創台菜新品牌！在台中市11期重劃區崇德八路一段、打造「厝祕-功夫菜手路湯」，採獨棟庭院與預約制，充滿隱密與高格調的舒適氛圍，顛覆民眾對台菜餐廳的想像，堪稱最優雅的台菜餐廳！

「一直以來，心中總想著有一天，要將台菜一道道的精彩、結合地方文化，用說故事的方式傳達給每位吃飯的客人！」大鼎餐飲集團董事長戴勝堂表示，厝祕，就像是恬靜祕境中的一間厝，厝內飄香私房功夫菜、手路湯，以款待家人朋友的服務態度，低調的開著小門迎接，讓大家輕鬆團聚「吃厝祕，呷趣味（台語）」，實現心之嚮往的台菜品牌。

事實上，大鼎餐飲集團在台中市五期重劃區原本有「正月初一」新台菜餐廳，但鑑於公益路商圈租金高昂、而且停車不易，因此決定轉戰蓬勃發展的11期重劃區，不惜砸下重金購買獨棟電梯別墅，再改裝成「厝祕-功夫菜手路湯」庭園式台菜餐廳。

精通各式中菜系與經典台菜的厝祕總鋪師-張智勇，擁有多年五星飯店的主廚深厚經驗。張智勇說，台菜的精髓是「一桌菜，兩路湯」，厝祕以功夫菜、手路湯為核心料理，從辦桌的精雕好菜，到功夫實在的家藏料理，多達70多道佳餚。

例如「白菜土雞鍋」、「金鯧米粉鍋」。其中，金鯧米粉鍋是過去在米其林星級餐廳才吃得到的經典台灣湯鍋料理。

還有台灣人最愛吃的「芋頭香酥鴨」，堅持使用充滿香氣、口感十足的大甲芋頭，仔細炸出蕾絲外衣，咬下口酥香柔嫩；台菜法吃的「松露滑蛋」，以松露醬與松露油拌炒出香濃滑蛋，抹在法棍切片上咀嚼起來結合麵粉香，越吃越有滋味。

厝祕有別於一般台菜餐廳的設計，進門迎接的是庭園植栽，讓人有回家的親切感，落地玻璃窗一眼可望穿厝內座席區，明亮清幽，挑高的「玉蘭花牆」手繪圖更是吸睛！作品出自旅居維也納多年的藝術家-劉哲揚，簡單高雅的風格，以高貴端莊的玉蘭花形態完美呈現雅緻品牌氛圍，更象徵厝祕嶄新詮釋台菜餐廳風格。

厝祕庭院獨棟用餐區從一樓延伸至四樓，厝內有電梯代步，座席數將近120個位子，1樓寬闊用餐氛圍綠意景致與玉蘭花牆輝映盡顯悠閒靜雅；3樓VIP獨立包廂能容納16位的宴客大桌；4樓可供多人團聚享宴；2樓用餐「玉蘭花牆」映入眼簾，還能遠眺戶外空中花園。

即日起～4/30，來店用餐與「玉蘭花牆」拍照並在臉書打卡，主廚招待功夫菜四選一。

(工商 )