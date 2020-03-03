面對近日出現的抹黑文宣，宣布角逐國民黨黨主席補選的立法委員江啟臣深夜在臉書發文表示：「改革要從補選啟程，不能走上回頭路」。呼籲黨員同志3月7日一起站出來，攜手改變，讓大家看見國民黨的改變。

江啟臣強調，改革，不能走回頭路！宣布參選黨主席這50多天來，他一直在想，要如何讓國民黨更好？要如何讓國民黨重新奮起？要如何重新設計這個百年的政黨？要如何重拾社會大眾對國民黨的信任？

但是江啟臣指出，近期國民黨內line群組以及眷村內卻流傳一份抹黑文宣，以政見對照表的形式，刻意扭曲我所提出的政見，把本來應該是兄弟登山，良性競爭的黨主席選舉，變成惡質的泥巴戰！

面對這份抹黑文宣，江啟臣也向支持者及黨員同志喊話「難道，國民黨還要繼續內鬥內行，外鬥外行嗎？」「難道，國民黨還要自己人打自己人嗎？」、「難道，國民黨還要走回頭路嗎？」

江啟臣表示，對於這樣惡質的抹黑，他深感痛心！青壯世代的努力，更不應該被扭曲！不過江啟臣也說，他相信許多支持者及黨員同志都希望能重新改變國民黨！所有的黨員同志都會唾棄這樣惡質的抹黑行為！3月7日大家都會一起站出來，勇敢改變國民黨！

江啟臣最後也呼籲黨員同志3月7日一起站出來，攜手改變，讓大家看見國民黨的改變。

(中時電子報)