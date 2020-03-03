沈嶸曝光徒弟私訊心臟科權威魏崢醫師的對話截圖。(沈嶸提供)

「國標舞女王」劉真日前因動心臟主動脈瓣膜狹窄動手術陷入昏迷，至今已進入27天，未料昨晚又驚傳她出現自發性腦出血狀況，緊急動開顱手術，這也讓神明代言人、知名命理師沈嶸著急不已，再次於臉書喊話辛龍「你應該至少去找魏崢醫生諮詢一次」，同時她的徒弟也同步前往心臟外科權威醫師魏崢臉書詢問，也獲得對方回應。

沈嶸自228開始就持續幫劉真點蠟燭祈福，也在通靈劉真的過程中感覺劉真並不樂觀，她說：「劉真的肉體很沉重，通常這表示靈氣在耗盡，我很希望醫生盡力救治劉真，而劉真也是這樣希望的。」更透露劉真很希望魏崢醫師來救她。

如今劉真再傳腦出血，沈嶸也在臉書著急寫下：「我雖然不能在醫院現場真的幫忙什麼，但我真的很為劉真焦急，我若是躺在那邊已無法表達，我一定會很感謝能幫我通靈我意願的通靈人，因為當身體不能動時，只有靈魂能傳達訊息……我通靈所以我知道。我盡力了……大家都愛劉真！又美又善良！辛龍你應該至少去找魏崢醫生諮詢一次！命懸一線時，不應該錯過任何能幫劉真的貴人……」

同時沈嶸也曝光一張徒弟私訊魏崢醫生臉書，懇請醫生幫忙救劉真的截圖，照片中只見對方無奈回應：「實在抱歉，我們也很想救她，但是不能主動要求她轉過來。」

對此，沈嶸也向《中時電子報》回應，指她現在一心只想救劉真，希望她好好活著，希望辛龍就算拿病歷去找魏崢醫師諮詢也好，更透露劉真與榮總磁場是「大刑剋」，真的不合。

(中時電子報)