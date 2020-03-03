吳宗憲心疼劉真辛龍，希望大家一起祈福。（圖／中時資料照）

「國標女王」劉真上月因動心臟手術陷入昏迷，至今已入院搶救26天，稍早更驚傳有自發性腦部出血，緊急開顱手術，辛龍老闆吳宗憲也出面回應了。

對此，劉真經紀人仍無回應，而吳宗憲稍早也透露，「我這邊的立場已經跟大家重申過了，實在沒有辦法代替發言，也感謝關心，希望一起為他們祈福，其他相關的內容，還是要家屬那邊才能做回答」。

據《鏡週刊》報導，院方下午發現劉真有自發性腦出血狀況，便緊急安排開顱手術搶救，但目前狀況還不明朗。

(中時電子報)