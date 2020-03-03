劉真傳緊急開顱搶救 吳宗憲心疼說話了 23:362020/03/03 中時電子報 施品瑜 、中時、吳維書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 劉真驚傳緊急開顱手術搶救。（圖／中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 吳宗憲心疼劉真辛龍，希望大家一起祈福。（圖／中時資料照） 「國標女王」劉真上月因動心臟手術陷入昏迷，至今已入院搶救26天，稍早更驚傳有自發性腦部出血，緊急開顱手術，辛龍老闆吳宗憲也出面回應了。 對此，劉真經紀人仍無回應，而吳宗憲稍早也透露，「我這邊的立場已經跟大家重申過了，實在沒有辦法代替發言，也感謝關心，希望一起為他們祈福，其他相關的內容，還是要家屬那邊才能做回答」。 據《鏡週刊》報導，院方下午發現劉真有自發性腦出血狀況，便緊急安排開顱手術搶救，但目前狀況還不明朗。 劉真搶救26天！驚傳緊急開顱手術搶救 劉真再爆腦出血搶救中 她急喊辛龍「快找魏崢」回應了 (中時電子報) #劉真 #緊急 #搶救 #吳宗憲 #自發性 #辛龍 也許您會感興趣 推薦閱讀 辛龍盼劉真回家 願用生命交換 04:102020/02/28 娛樂新聞 辛龍願折壽喚回劉真 名嘴鼻酸「這是真愛」 10:242020/02/28 娛樂 不捨辛龍發文用命換劉真 女星：我不說是不想消費 11:412020/02/28 娛樂 昔在節目頻與劉真較勁 小S發文：你可以撐過來 14:512020/02/28 娛樂 「我願意用自己命換劉真」命理師大驚：辛龍你錯了 00:152020/03/01 娛樂 吳宗憲曝辛龍「非常不好」 劉真排隊換心沒特權 18:082020/03/01 娛樂 談劉真現況 彭恰恰沈重「此時不要太多言語」心疼辛龍 15:152020/03/02 娛樂 劉真曾想拚二胎 嚴立婷盼閨蜜度難關 04:102020/03/03 娛樂新聞 劉真昔認「溫柔只給外人」 親弟給她2字暱稱曝光難置信 11:212020/03/03 娛樂 劉真搶救第26天「頻率起不來」 心聲曝光：求用最強手段相救 15:002020/03/03 娛樂 娛樂熱門新聞 劉真搶救26天！驚傳緊急開顱手術搶救 - 娛樂 劉真搶救第26天「頻率起不來」 心聲曝光：求用最強手段相救 - 娛樂 劉真昔認「溫柔只給外人」 親弟給她2字暱稱曝光難置信 - 娛樂 娛樂八點半》邱淑貞參選港姐被她逼退賽 揭爆料佳麗下場這樣… - 娛樂 小S罕見對老公大吼 躲廁所哭被婆婆一句話逼出門 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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