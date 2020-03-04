左鎮國小為百年校慶設計的紀念品。（劉秀芬攝）

左鎮國小新校舍正面羅馬柱，即是參考日治時期舊校舍相片為設計構想。（左鎮國小提供／劉秀芬台南傳真）

左鎮國小新校舍正面羅馬柱，即是參考日治時期舊校舍相片為設計構想。（左鎮國小提供／劉秀芬台南傳真）

建校於1920年4月的台南市左鎮國小，學校校舍歷經1964年白河地震後重建，2016年又因0206地震教室受損，展開兩期的校舍重建工程，即將於4月完工，校方將於4月11日校慶日邀請校友回娘家，參觀複製舊校舍DNA的全新校舍，喚起老校友們的童年美好回憶，與小校友們一起慶祝建校百年。

左鎮國小校長楊靜芳表示，學校校慶從上學期開始即以系列活動方式展開，例如邀請傑出校友回校分享求學創業甘苦談、全校親子馬拉松賽、老校片徵集、百周年文創紀念品設計，重頭戲是邀校友回娘家參加新校舍落成典禮。

「回復過去格局，融合新舊，展望未來」，楊靜芳表示，校舍重建設計在前任校長李智賢與許家碩建築師事務所用心下，保留ㄇ字型格局，羅馬柱設計、之字形戶外樓梯都是舊校舍的特殊設計，也是老校友拍畢業照或回校拍照留念之處。

左鎮國小兩期校舍改建工程斥資8000多萬元，從2017年起施工至今，校舍採通風節能設計，教學樓、行政樓各有特色，屋頂中西融合，有黑瓦、文化瓦、日市琉璃瓦，更設計了全國小學少見的觀星台，雖然校友回娘家看到的是全新的校舍，但在細節中可見校方保存左鎮百年風華的用心。

楊靜芳說，此次校慶活動遇上新冠肺炎疫情蔓延，但左鎮國小學生人數只有50多人，加上參加的家長、校友，預計參加人數約為200人，參觀、競賽活動都在寬敞通風的走廊、操場，校方也會做好萬全防疫措施，讓師生、家長、校友度過一個溫馨、安全的校慶日。

(中時 )